Pensionschaos

Es ist in Österreich noch immer viel zu einfach, weit vor dem gesetzlichen Antrittsalter in Pension zu gehen. Das wird bald die Probleme am Arbeitsmarkt erhöhen: Die vermeintlich „Alten“ gehen, aus demografischen Gründen kommen zu wenig Junge nach. Unterm Strich bleibt, dass viele Betriebe es immer schwieriger haben werden, neue Mitarbeiter zu finden.