Ein Jahr Auslaufzeit für Hacklerregelung geplant

„Wenn wir jetzt Maßnahmen setzen, dass die Menschen immer früher in Pension gehen“, so Kurz auf PULS 24, „dann werden die sozialen Maßnahmen, die wir in der Krise setzen, irgendwann nicht mehr leistbar sein.“ Zudem sei eine Übergangsfrist von einem Jahr geplant. Das bedeutet, dass die Hacklerregelung 2021 wohl noch in Anspruch genommen werden kann, ab 2022 haben Frühpensionisten dann wieder die üblichen Abschläge. Beschlossen soll die Abschaffung noch im November werden.