Bei Minusgraden unter den Brücken Wiens

Ortswechsel. Unterwegs kommen drei Meldungen herein: obdachloser Mann beim Bahnhof Floridsdorf entdeckt. Als wir eintreffen, sitzt er eingehüllt in eine dünne Decke und zitternd am ganzen Körper dort. „Die Polizei hat mir diese Decke geschenkt, weil mir so schrecklich kalt ist“, wiederholt er immer wieder. Jetzt muss es schnell gehen. Nach einem kurzen Telefonat mit der Gruft wird klar, dass er dort einen warmen Schlafplatz in einem Bett bekommt.