15-Jähriger nimmt Bub einfach die Handschuhe weg

Daraufhin bedrohte ihn der Ältere und zog ihm die Handschuhe einfach von den Händen. Erst als die älteren Jugendlichen in Richtung Bahnhof gingen, um mit dem Zug wegzufahren, erstatteten die Jüngeren telefonisch Anzeige bei der Polizei. Der 15-jährige Verdächtige wurde noch vor dem Einsteigen in den Zug von der Polizei angehalten. Er wird auf freiem Fuß an die Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt. Der Bub bekam seine Handschuhe wieder zurück.