„Priesterin“ aus Bronze hütet Wasser von Weitra

Tief in die Welt des Mittelalters taucht ein, wer sich in die Zisterne in Weitra wagt! Denn in diesem österreichweit einzigartigen Keller tropft es seit dem frühen 14. Jahrhundert geheimnisvoll. Jetzt ist das Reservoir, das in Kriegszeiten die Bevölkerung innerhalb der Stadtmauern mit Wasser versorgte, um eine Attraktion reicher - eine „Prinzessin“ aus Bronze bewacht das kostbare Nass!