In der Gastronomie steht „Omikron“ am Speiseplan

Das Traditionsgasthaus „Birner“ an der Oberen Alten Donau begrüßte nach der langen Pause am Montag seine Stammgäste. Auch über die Feiertage ist geöffnet. „Ich glaube nicht, dass bald wieder zugesperrt wird“, sagt der Kellner Marcel Mahsutovic. Das Geschäft laufe. Man hätte schon einige Reservierungen um Weihnachten und auch eine Weihnachtsfeier findet Dienstagabend statt, allerdings die einzige in diesem Jahr.