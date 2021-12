Zentrale Anlaufstelle für Sport mitten in Stadt

Nachdem sich die Stadt Innsbruck selbst das Profil „alpin-urban“ gegeben hat, will eine Gruppe rund um Thomas Rohregger dieses Image aufpolieren - und zwar im Pavillon, dem Würfel vor dem Landestheater. „Derzeit gibt es in der Stadt keinen zentralen Treffpunkt für sport- und bewegungsinteressierte Menschen“, so Rohregger. Er will den Pavillon zu einem „Sportshub“ machen.