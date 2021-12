Pkw-Lenker krachte in Wilhering in Stiftsmauer

Eine abenteuerliche Geschichte tischte ein 24-jähriger Rumäne der Polizei auf, nachdem er am Heiligen Abend in Wilhering gegen eine Mauer des Stiftes gekracht war. Als die Beamten am Unfallort eingetroffen waren, saß er am Steuer und versuchte, den Wagen in Gang zu bringen. Er erzählte, dass nicht er, sondern ein Freund das Auto gelenkt habe. Dieser sei aber nach dem Crash davongelaufen, meinte er.