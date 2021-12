2374 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden Kopieren

701 Neuinfektionen sind in den letzten 24 Stunden in Wien gemeldet worden, 388 in Niederösterreich. 310 neue Fälle gibt es in Oberösterreich, 261 in Tirol und 231 in der Steiermark. In Kärnten haben sich 196 weitere Personen mit dem Virus infiziert, in Vorarlberg 110. 64 Neuinfektionen gab es im Burgenland.