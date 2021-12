Lenker kracht in abgestelltes Asfinag-Fahrzeug

Gegen 13.00 Uhr fuhr ein 40-jähriger Grazer auf der S35 in Richtung Graz. Aus bisher ungeklärten Gründen stieß er in der Nähe von Frohnleiten plötzlich frontal gegen einen am Pannenstreifen abgestellten Klein Lkw der ASFINAG. Die Mitarbeiter im Wagen (32, 52 aus Graz-Umgebung) sowie der 40-Jährige wurden dabei leicht verletzt. Die Verletzten wurden von der Rettung in das UKH Graz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.