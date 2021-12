Abflug von der Insel! Frieser ist auf Klubsuche

Das letzte halbe Jahr war wiederum holprig – was nicht an Ex-Trainer Markus Schopp lag. „Markus hat es schwer gehabt. Er hat nicht die Spieler bekommen, die du in dieser Liga brauchst.“ Auch ein Grund, warum es für Frieser nicht mehr lief. „Aber das ist abgehakt! Am 28. Dezember fliege ich einmal heim nach Österreich.“ Und dann kann es auch in puncto Wechsel schnell gehen.