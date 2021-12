Nach 4 Lockdowns: „Lage im Tiroler Handel prekär“

„Ob der Tag für die Geschäftstreibenden rentabel war, ist fraglich“, so Franzois Fazit. Denn den Angestellten mussten schließlich auch Zuschläge bezahlt werden. Der Samstag brachte einen Umsatz von 34 Millionen Euro. Wobei an diesem auch der Lebensmittelhandel offen hatte, was am „Bronzenen Sonntag“ freilich nicht der Fall war.