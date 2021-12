Land hilft gemeinnützigen Firmen und Projekten

Mit dem Beitrag soll eine dauerhafte berufliche Integration von langzeitarbeitslosen und arbeitsmarktfernen Personen unterstützt werden. „Die sozialökonomischen Betriebe stellen in Tirol seit Jahren wichtige Einrichtungen zur dauerhaften Integration von langzeitarbeitslosen Menschen mit bestimmten Defiziten in den Arbeitsmarkt dar. Dabei werden Menschen aus der Zielgruppe im Rahmen von Tätigkeiten in bestimmten Wirtschaftsbetrieben geschult und auf den (Wieder-)Einstieg in das Arbeitsleben vorbereitet“, erklärt LR Beate Palfrader. Diese Betriebe beschäftigen laut Palfrader im Schnitt rund 300 Transitarbeitskräfte pro Jahr.