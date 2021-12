Neue Verordnung - 1000 Fans bei Pack-Derby dabei

Wenn die 99ers in Graz den KAC zum traditionsreichen Pack-Derby bittet, ist ein volles Haus und viel Action im Normalfall garantiert. Am 28. Dezember dürfen jedoch laut neuer Verordnung nur 1000 Fans in die Halle - und da sind alle Tickets bereits weg. Ebenso viele Fans dürfen auch zu den Heimspielen gegen Villach (2. Jänner), Fehervar (4. Jänner) und Innsbruck (9. Jänner).