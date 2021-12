Nassereith: Auto krachte seitlich in Lkw

Für längere Zeit musste am Mittwochnachmittag kurz vor 15 Uhr die Fernpass-Straße im Gemeindegebiet von Nassereith (Bezirk Imst) gesperrt werden. Ein 21-Jähriger geriet mit seinem Pkw in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Laut ersten Erhebungen dürfte der Mann am Steuer eingeschlafen sein. Ein entgegenkommender 42-jähriger Einheimischer versuchte dem Pkw auszuweichen. Der Versuch blieb jedoch erfolglos: Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich.