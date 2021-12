Schon ein Drittel war infiziert

Dienten hat 80 Prozent der Bevölkerung geimpft

Große regionale Unterschiede gibt es auch weiterhin bei der Impf-Quote in den Gemeinden. Während im Tennengau nur 62 Prozent der Einwohner immunisiert sind, schrammt der Pinzgau knapp an der 70er-Marke. Die Gemeinde Dienten hat beim Impfen weiterhin Salzburgweit die beste Quote. Hier sind schon mehr als 80 Prozent der Einwohner vollimmunisiert. Landesweit steht Salzburg bei einer Quote von 66,6 Prozent – angestrebt werden 80.