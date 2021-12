140 Mio. Euro Umsatz: Rekord für MK Illumination

Rund 140 Millionen Euro Umsatz konnte das Unternehmen erzielen. Kräftige Zuwächse verzeichnet MK Illumination nicht nur in seinen Heimatmärkten, sondern auch weltweit. Waren die Umsätze im Mittleren Osten und in den USA im Vorjahr von 36 auf 16,5 Millionen Euro besonders stark eingebrochen, so sei es hier in diesem Jahr durch die Realisierung prestigeträchtiger Projekte gelungen, die 40-Millionen-Euro-Marke zu knacken.