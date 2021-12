Parksheriff mit Stanleymesser und Latte bedroht

Weil er ein Halteverbotschild beanstandet hat, ist am Dienstag in Wien-Meidling ein Mitarbeiter der Parkraumüberwachungsgruppe mit einem Stanleymesser und einer Holzlatte bedroht worden. Der Chef einer Gerüstbaufirma wurde festgenommen. Zu einer weiteren Drohung mit einem Klappmesser war es am Vorabend in Wien-Floridsdorf gekommen. Dadurch sollte ein Nachbar dazu gebracht werden, seinen Müll wegzuräumen.