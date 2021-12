Rechnungshof: Kritik an Straßenabteilung

Es hagelte Kritik: unter anderen am Modus des Verkaufes von Altgeräten. Von 2010 bis 2021 gab es etwa 275 Verkäufe mit einem Erlös von 1,13 Millionen. Wie lief der Verkauf von Lkw, Pflügen etc.? Es gab oft nur einen Bieter, weil der Verkauf wie in der Steinzeit über das interne Schwarze Brett lief. Dieser eine Käufer zahlte für 69 Altgeräte lediglich 168.000 Euro. Manchmal basierten die Schnäppchen auf fehlerhaften Gutachten. Abgewickelt wurde oft in bar oder sogar über das Privatkonto eines Mitarbeiters.