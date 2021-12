Massenvorkommen der Kamelhalsfliege in Pelmberg

In Pelmberg hat sich eine aus dem Mittelmeerraum eingeschleppte Art im Strohdach des Bauernhofes niedergelassen, deren geschlechtsreife Tiere während der Paarungszeit von Mai bis Juli in großer Zahl zu beobachten sind. Ein besonderes Beispiel für das Vorkommen von Kamelhalsfliegen liegt im Zentrum von Wien: Umgeben von brausendem Verkehr haben sich auf dem Maria-Theresien-Platz in den dort stehenden Kiefern zwei Kamelhalsfliegen-Arten angesiedelt.