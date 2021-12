Noch einmal schlafen: Tage werden wieder länger

Spätester Sonnenaufgang kommt erst noch

Detail am Rande: Der späteste Sonnenaufgang steht uns in Österreich allerdings noch bevor - und zwar an Neujahr. Die Sonne geht an diesem Tag etwa in Wien erst um 7.46 Uhr auf, in Salzburg um 7.58 Uhr und in Innsbruck um 8.02 Uhr.