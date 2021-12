Auf Masken-Kontrolle in der Salzburger S-Bahn

Ein voller Bahnsteig, ein voller Zug. Es ist 13.51 Uhr am Hauptbahnhof in Salzburg, Hauptverkehrszeit für Salzburgs Schüler. Schnell ist klar, der Mindestabstand ist weder am Bahnsteig noch im Zug einzuhalten. Polizisten und auch Zugbegleiterin Birgit Leitner müssen in dem Fall einsichtig sein. Für gewöhnlich wäre die Zuggarnitur doppelt so lang, also mehr Platz für die Fahrgäste. Heute nicht.