Von Auto gerammt: Pensionisten-Paar verletzt

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Sonntagabend im Tiroler Unterland: In St. Johann (Bezirk Kitzbühel) krachte ein Autolenker (22), der mit seinem Pkw gegen die Einbahn unterwegs war, im Bereich eines Kreisverkehrs in das Fahrzeug eines 76-Jährigen. Der Pensionist und dessen Frau auf dem Beifahrersitz erlitten Verletzungen. Der mutmaßliche Unfallverursacher verweigerte einen Alkotest.