Ganze Welt lacht über diese verhunzte Wachsfigur

Das ging daneben! Das Wachsfigurenkabinett „Madame Tussauds“ in Berlin hat als besonderes Schmankerl in seiner diesjährigen Weihnachtsausstellung einen Superstar im sexy Santa-Outfit aufgestellt. Allein: Die Promi-Dame ist nicht zu erkennen! Und das sorgt weltweit in den sozialen Medien für Spott und Häme.