Minikamera bei Führerschein: Prüfling drehte durch

Der Vorfall geschah bereits am 3. Dezember, sickerte nun aber durch: Ein 21-Jähriger mit tschetschenischen Wurzeln verhielt sich bei der theoretischen Führerscheinprüfung am Computer in einer Fahrschule in der Neuen Heimat in Linz auffällig. Er saß ganz ruhig da, brauchte aber für einfachste Fragen – wie zum Beispiel, wer Vorrang hat – extrem lange. So lange, bis dem Aufsichtsorgan der Geduldsfaden riss.