Innenstadt: Keine Demo auf Einkaufsmeile

Nicht nur in Salzburg gibt es bei den Demonstrationszügen Änderungen. In der oberösterreichische Hauptstadt Linz wurden etwa für das gesamte Wochenende die Protestmärsche weg von den Einkaufsstraßen gelegt. Gerade in Oberösterreich kommt es fast täglich zu Demonstrationen auf den Straßen. Nicht alle sind dabei aber auch angemeldet.