„Reinhold Stecher war ein Zaddik, ein Gerechter“

Am 22. Dezember wäre der ehemalige Innsbrucker Bischof Reinhold Stecher 100 Jahre alt geworden. Kein Kirchenmann war in Tirol so beliebt wie er. Wegbegleiter, Freunde, Bewunderer erinnern sich an den 2013 verstorbenen Volksbischof, der auch mit Kritik an der Kirche nicht hinterm Berg hielt.