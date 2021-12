Salzburger Ehepaar Opfer eines Klo-Betrugs

Notfalldienste (wie Schlüsseldienst, Wasser, Installation, Ungezieferbekämpfung etc.) können von Sachwucher betroffen sein. Hierbei handelt es sich um kriminelle Gruppierungen, die im Internet durch Bezahlung bei den Suchmaschinen erstgereiht werden. Die Homepages wirken durch ihre Gestaltung äußerst professionell und sind nur schwer als FAKE (Fälschung) zu erkennen. Durch die angegebenen Notrufnummern auf den Internetseiten wirkt es so, als würde man sich an einen lokalen Dienstleister wenden. Doch in Wahrheit werden die Anrufe an Telefonzentralen ins Ausland geleitet. Die Rechnungen werden auf nichtexistente Firmen ausgestellt. Auch erfundene UID bzw. Steuernummern werden benutzt.