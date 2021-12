Sara Marita Kramer dominiert auch Ramsau-Quali!

Vorjahressiegerin Kramer führt die Weltcup-Gesamtwertung vor dem Heimbewerb nach vier Erfolgen in sechs Saison-Konkurrenzen klar an. Zuletzt in Klingenthal hatte die 20-jährige Salzburgerin von der Großschanze zweimal gewonnen. In der Steiermark fand sie nach wenig zufriedenstellendem Training zu Wochenbeginn schnell wieder zum Topniveau zurück.