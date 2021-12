Abgezockt: Wenn Liebe blind macht

Doch der Reihe nach: Die damals in Vorarlberg lebende Rumänin und der Baggerfahrer aus Niederösterreich lernen sich 2008 kennen. Schon damals greift ihr der Mann finanziell unter die Arme. „Mal konnte sie die Miete nicht zahlen, dann brauchte sie Geld fürs Essen. Ein andermal wieder Geld für die Beerdigungskosten ihrer Mutter und eines Onkels.“ Von ihrer Spielsucht weiß er nichts. Nur, dass ihr Dispo bei der Bank im Minus ist. Auf ihren Wunsch hin überweist er seiner Geliebten die jeweilige Finanzspritze auf ein eigens dafür eingerichtetes Konto einer Freundin, die ihr dann wiederum die Barschaft aushändigt. Die vermeintliche Liebesbeziehung geht nach sechs Jahren mehr oder weniger sexlos in die Brüche. Als sich die Rumänin 2018 über Facebook bei ihm meldet, findet die Romanze ihre Fortsetzung. „Sie sagte, sie wolle einen Verlobungsring, mich heiraten und eine Familie mit mir gründen.“ Also zahlt der Verliebte brav weiter an seine Angebetete.