Dauer-Demos lähmen den steirischen Handel

Graz steht vor dem ersten echten Einkaufswochenende der heurigen Adventzeit: Tausende Steirer werden in die Stadt strömen um Weihnachtseinkäufe zu erledigen - zum ersten Mal werden die Geschäfte auch am Sonntag offen haben. Außerdem sperrt am Freitag die Gastro nach fast vier Wochen Stillstand wieder auf. Den gemütlichen Einkaufsbummel trüben könnten aber Corona-Demos, wie sie zuletzt speziell in der Landeshauptstadt immer häufiger stattgefunden haben.