Geschwister heirateten in Indien für Geld

Dass die Eheleute Geschwister sind, kam ans Licht, nachdem dies ein Nachbar in ihrem Dorf im Bundesstaat Uttar Pradesh nach der Hochzeit am vergangenen Wochenende gemeldet hatte. Bei der Massenhochzeit gaben einander auch 51 weitere Paare das Ja-Wort. Die Behörden kündigten an, dass es für das Geschwister-Ehepaar ein Nachspiel geben soll.