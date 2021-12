Innsbruck: Budgetbeschluss rückt in greifbare Nähe

Stimmverhalten der ÖVP entscheidend

Ob heute, Donnerstag, das Willi-Budget oder doch das der Allianz von FI, FPÖ und ÖVP beschlossen wird, steht in den Sternen. Alles hängt vom Stimmverhalten der Stadt-ÖVP ab. Die Ausgangslage ist klar: Unter dem Budgetentwurf der Allianz findet sich auch die Unterschrift von ÖVP-Vize-BM Johannes Anzengruber. Stadtparteichef Christoph Appler sprach sich dafür aus, „dass die Abstimmung über das Budget nun zeitnah“ erfolgen soll. „Das ewige Hinausschieben von Entscheidungen haben sich weder die Steuerzahler noch die Rathaus-Dienstnehmer verdient“, sagte Appler. Vize-Anzengruber deutete am Mittwoch im „Krone“-Gespräch eine Kompromiss-Lösung an. „Das Polit-Hickhack bei allen Fraktionen soll beendet werden.“ Bürgermeister Willi habe sich bewegt.