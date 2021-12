Grüne sehen für die Zukunft von Zwettl schwarz

Und jährlich grüßt das Murmeltier – auch in Zwettl? Gegen den Voranschlag stimmten die Grünen auch heuer in der Gemeinderatssitzung. „Es gab noch kein Jahr, in dem man in Zwettl genug für Nachhaltigkeit und Umweltschutz geplant hat“, kritisiert die grüne Stadträtin Silvia Moser. Bei Zielen des Landes bis 2030, wie die Straßenbeleuchtung auf LED umzustellen oder genug Fotovoltaikflächen zu installieren, läge man weit hinten – nur elf Prozent LED, nur ein Drittel der nötigen Sonnenstrom-Paneele!