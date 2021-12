Sprungbrett in den neuen Job

Beratung, Workshops und Coaching

Nach Zuweisung durch das AMS Steiermark in die BBE Sprungbrett wird Bernd zu einem Erstgespräch und Infotag eingeladen. Durch individuelle Maßnahmen wird er anschließend gezielt bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützt. Bernd entdeckt neue fachliche, soziale und persönliche Kompetenzen und erfährt in der Beratung und durch Testverfahren mehr über seine Fähigkeiten und Vermittlungshemmnisse. Zusätzlich nimmt er an Workshops rund um Bewerbungstraining, Konfliktmanagement, Kommunikation und Resilienz am Arbeitsplatz teil. Nach und nach gelingt es ihm damit, wieder Fuß am Arbeitsmarkt zu fassen und er findet am Ende in einem neuen Unternehmen sein berufliches Glück. Die BBE Sprungbrett unterstützt ihn weiterhin durch persönliche Nachbetreuung und Coaching im Job. So kann möglichen Krisen gezielt entgegengewirkt und einer weiteren Kündigung vorgebeugt werden.