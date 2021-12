Steirer (42) attackierte Ehefrau brutal mit Hammer

Brutal attackiert hat ein 42-jähriger Oststeirer in der Nacht auf Mittwoch seine gleichaltrige Ehefrau. Er bedrohte sie mit einem Küchenmesser und schlug mehrmals mit einem Hammer gegen den Kopf der Frau - sie überlebte! Der Mann wurde festgenommen und sitzt in Haft, Mordermittler sind nun am Zug.