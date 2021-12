Jagd auf Dreifach-Killer aus Polen in Österreich

Die Fahndung läuft in Wien und in ganz Österreich! „Der 52-Jährige gilt als gewalttätig und könnte bewaffnet sein“, sagte der Wiener Polizeisprecher Markus Dittrich. Will heißen: Wer denn Mann sieht, möge sofort die Notrufnummer 133 wählen! Laut polnischen Behörden könnte sich der Tatverdächtige im deutschsprachigen Raum aufhalten, daher wurden nun neben den deutschen Behörden auch die rot-weiß-roten Sicherheitskräfte mit der Causa beauftragt.