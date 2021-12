Budget 2022: Steirischer Schuldenberg wächst

Lob für Heizkesseltausch-Initiative

Grünen-Klubchefin Sandra Krautwaschl kritisierte am Voranschlag, dass in etlichen Bereichen ein Umsteuern in Richtung Klimafreundlichkeit und nachhaltige Landwirtschaft nicht abgebildet sei. „Jedes Budget hätte ab jetzt die Aufgabe, mit ganzer Kraft dem Klimawandel in allen Aspekten entgegen zu wirken.“