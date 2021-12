Steirische Christbäume sind heuer beliebt wie nie

Was schief wächst, muss korrigiert werden

Zehnmal im Jahr, so sagt man, will der Baum seinen „Herrn“ sehen. „Da wird gemäht, es muss korrigiert werden, was schief wächst, und die Schädlinge müssen auch runter.“ Vor allem der Grüne Rüsselkäfer fordert von den Produzenten Kraftakte - denn er will, selbst wenn jemand so zierlich ist wie Lienhart, aus dem Ästen geschüttelt werden.