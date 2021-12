Chance auf kleinen Linzer Adventmarkt lebt noch

„Ich sehne mich genauso nach unseren Adventmärkten“

„Ich sehne mich genauso nach unseren Adventmärkten, aber aufgrund des Lockdowns war eine Durchführung leider nicht möglich“, klärt VP-Märktereferentin Doris Lang-Mayerhofer auf. Dass viele Linzer hofften, dass es zumindest nach Ende des Lockdowns doch noch eine Art „Adventmarkt light“ geben könnte, versteht Lang-Mayerhofer. „Wir haben auch sämtliche Varianten durchdiskutiert, aber aufgrund der Kurzfristigkeit und weil ja auch der Stadtmarkt am Freitag und am 23./24. Dezember am Hauptplatz stattfindet, wird es von Seiten der Stadt an den gewohnten Plätzen keine Adventmärkte geben.“