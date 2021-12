Kinder freuen sich aufs Shopping mit der Familie

Großes Verständnis hat die Obfrau für die Kinder. „Gerade die Kleinsten mussten in den vergangenen Monaten viel Geduld aufbringen“, sagt sie. „Ein paar schöne Stunden im bunten Treiben der Adventzeit ist eine kleine Belohnung für ihre Geduld und ihren Mut.“ Der sechsjährige Benny aus Meidling liefert ein schönes Beispiel. Auf die Frage, worauf er sich nach dem Ende des Lockdowns am meisten gefreut hat, sagt er strahlend: „Mit Mama und Papa in Geschäfte gehen.“ Eine besondere Rolle wird für ihn dabei der Einkaufssonntag am 19. Dezember spielen. „Sie haben mir versprochen, dass wir alle zusammen auf die Mariahilfer Straße fahren“, freut sich der Bub. „Das können sie sonst nie, weil immer einer arbeiten muss.“Die Mutter nickt lachend. „Der Einkaufssonntag bedeutet uns sehr viel“, sagt sie. „Wir freuen uns schon darauf, vor Weihnachten noch einmal als Familie auf die ,MaHü‘ zu kommen.“