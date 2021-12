Wissenschaft bringt fast 1 Milliarde Wertschöpfung

Das Ergebnis vorweg: Bedeutung und Wertschöpfung der Wissenschaft insgesamt im Land sind hoch. „Das rechtfertig die jährlichen Investitionen des Landes in der Höhe von 117 Millionen Euro in diesen Bereich“, heißt es. Nun die Details: Die Gesamtwertschöpfung der Hochschulen und Forschungseinrichtungen in NÖ wird mit 950 Millionen Euro beziffert. 13.800 Arbeitsplätze sind eng mit der Wissenschaft verbunden.