MCI-Siegerprojekt steht nach langen Ringen fest

Neuausschreibung war nötig

2018 musste der Architekturwettbewerb aufgrund einer massiven Kostensteigerung von 80 auf 135 Millionen Euro neu ausgeschrieben werden. Die Wettbewerbssieger aus dem Jahr 2016 zogen vor Gericht. 2019 nahm das Land Tirol den in einem Zivilprozess bedingt abgeschlossenen Vergleich an, und zahlte eine halbe Million Euro an die Betroffenen.