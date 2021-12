Auto abgefackelt: Opfer vermutet brutalen Racheakt

Mit Glück haben der Filmemacher Alexander Mair und seine Partnerin einen Brandanschlag auf den Pkw von Mair in Schwoich in Tirol überlebt. „Durch das Feuer am Sonntagmorgen wäre fast der einzige Ausgang aus unserem Haus versperrt gewesen“, sagt Mair. Ein Verdächtiger ist in Haft, der Unterländer vermutet einen Racheakt.