Auto in Tirol abgefackelt: Verdächtiger in Haft

Feueralarm am Wochenende im Tiroler Unterland: Bereits in der Nacht auf Sonntag war in Schwoich (Bezirk Kufstein) ein Auto in Flammen aufgegangen. Rasch ging die Polizei von Brandstiftung aus. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger (34) ausgeforscht und festgenommen werden.