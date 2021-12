Ausgebuchte Agrarmesse im Januar 2022 fix abgesagt

„Nach Abwägen des Für und Wider muss die Agrarmesse abgesagt werden“, damit machte es Messe-Geschäftsführer Bernhard Erler am Montag offiziell. Der Grund für die Absage: „Gemäß der im Moment gültigen Verordnung - von der niemand weiß, wie lange sie in Kraft sein wird - dürfen an Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze maximal 25 Personen mit FFP2-Maske teilnehmen“, heißt es in einer Aussendung. Erler: „Dass unter diesen Bedingungen eine Messe nicht durchführbar ist, liegt auf der Hand.“