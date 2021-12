Mathea: „Ich musste erst wieder den Spaß finden“

„Wieder ich“ ist dein bislang persönlichster Song, der sehr viel über dich preisgibt. Was war die Grundidee für diesen Track?

In den letzten drei Jahren ist in sehr kurzer Zeit sehr viel passiert. Mit „2x“ wurde ich von der Schuhverkäuferin auf der Mariahilfer Straße zum Popstar. Ich konnte das Ganze gar nicht richtig verarbeiten. Im ersten Lockdown habe ich erstmals Zeit gefunden, um zuhause zu sitzen und all das zu realisieren. In einem Moment war das schön, im anderen macht es einen aber fast irre. Die Erwartungen an mich selbst in punkto Kreativität und Erfolg waren so hoch, dass das Musikmachen nach dem ersten Album für mich fast am Schlimmsten war. Es fiel mir irrsinnig schwer, Spaß daran zu haben. Mir war nichts gut genug, ich fühlte mich eingeengt und dann gab es auch noch private Probleme. 2020 hatte ich eine sehr schlechte Phase, aber Anfang 2021 habe ich wieder zu mir gefunden. Ich fand einen Plan, wo ich hinmöchte und was ich machen will. „Wieder ich“ handelt vom Wiedererlangen von meinem Bewusstsein gegenüber der Musik, mir selbst und meinem Leben.