Sturm-Coach: „Die Top-Sechs sind jetzt gebucht!“

Bei einigen Kombinationen in Klagenfurt zwischen Niangbo, Jantscher und Yeboah sah man, dass Sturm am Rasen gut harmoniert. Da wurde bei manchen auf der Tribüne bereits der Ausdruck „magisches Dreieck“ (in Erinnerung an das legendäre Trio Haas, Vastic, Reinmayr) strapaziert. „Dabei vergisst man, wie jung meine Spieler noch sind“, schmunzelte Ilzer, „die waren zur Zeit des Dreiecks teils gar nicht auf der Welt. Aber mit Sarkaria war’s ja sogar ein offensives Viereck. Also vielleicht kreieren wir da unser eigenes Ding“.