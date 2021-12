Von der kleinen Imkerei zur innovativen Manufaktur

Getränkte gemischt mit süßem Gold

Denn bei einigen Produkten haben die Burgenländer im Brennverfahren noch eine süße Note hinzugefügt. Seither erfreuen sich der Honig-Gin, aber auch die verschiedenen Biersorten großer Beliebtheit. „Uns war es vor allem wichtig, dem Bienensterben entgegenzuwirken und einen positiven Beitrag für die Umwelt zu leisten. Wir hatten also keinen kommerziellen Gedanken im Hinterkopf. Dass unsere Produkte letzten Endes so gut ankommen bei den Leuten, freut uns sehr“, so Thomas Müllner. Die Marke selbst wurde nach dem Mädchennamen von Müllers Großmutter genannt, die ebenso bei den Rezepturen mithilft.