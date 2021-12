12 lebensfrohe Werke fürs Jahr 2022

Wer auch ein Stück von Martin Egger haben möchte, ist eingeladen, im Atelier in Neusiedl am See vorbeizuschauen. Noch bis Mittwoch kann man sich die Kalender holen. Wählen kann man zwischen Katzen, einem Kalender mit verschiedenen Tieren und Blumen. „Auch einige Originale können noch erstanden werden“, so Egger. Die Kalender 2022 zeigen einen Querschnitt der Arbeiten des Künstlers aus dem Jahr 2021. Die Werke des Malers sind bunt und lebensfroh. Genau das, was man in dieser Zeit brauchen kann.